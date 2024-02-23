ЕС принял 13-й пакет санкций против России

Европейский союз 23 февраля принял 13-й пакет санкций против России из-за вторжения в Украину. Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

«Через два года после полномасштабного вторжения и агрессивной войны против Украины ЕС принимает 13-й пакет индивидуальных и экономических санкций

Совет принял сегодня — в связи со второй годовщиной начала полномасштабного вторжения России в Украину — 13-й пакет ограничительных мер против режима Путина, тех, кто несет ответственность за продолжение его незаконной, неспровоцированной и неоправданной агрессивной войны и тех, кто его существенно поддерживает», — говорится в сообщении.

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что по мере того, как мы приближаемся к печальной отметке в два года с тех пор, как Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, Европейский Союз продолжает оказывать давление на Россию.

«Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы по-прежнему едины в нашей решимости подорвать военную машину России и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет», — отметил он.

Напомним, в США анонсировали пакет санкций против РФ за смерть Навального.