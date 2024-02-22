Зеленский получил последние данные по самолетам F-16

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсуждались вопросы истребителей F-16 и ситуация на фронте, сообщил глава государства в Telegram в четверг, 22 февраля.

«Отдельно закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16. Количество в первой партии, сроки получения. Подготовка инфраструктуры и персонала. Уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов», — написал президент.

Зеленский заслушал последние изменения в оперативной обстановке от главкома ВСУ Александра Сырского, а также получил информацию о планах врага от начальника ГУР МО Кирилла Буданова.

«Подробно рассмотрели ситуацию на Авдеевском и Южном направлениях. Авдеевка — новая линия обороны, укрепление рубежей, дальнейшие намерения врага. Крынки — наши морские пехотинцы надежно держат плацдарм. Враг смог совершить лишь на дезинформационную операцию», — отметил глава государства.

Также на Ставке обсудили поступление и расход боеприпасов, ракет и дронов.

Напомним, Столтенберг объяснил, смогут ли украинские пилоты на F-16 бить по территории РФ.