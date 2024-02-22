В Великобритании женщина выжила, сорвавшись с двадцатиметровой скалы

Настоящее чудо произошло в Великобритании. Как передает ВВС, в местном национальном парке Озерный край женщина выжила, сорвавшись с двадцатиметровой скалы.

Информируется о том, что туристка поднималась на гору Бленкатра, однако в один из моментов не удержалась на ногах и упала со склона, пролетев около двадцати метров.

К счастью, ее заметил другой путешественник. В итоге мужчина сумел спуститься вниз, оказать бедолаге первую помощь, а также вызвать спасателей.

Пострадавшую пришлось спускать с горы на носилках с помощью тросов.

К счастью, сейчас ее жизнь вне опасности.

Ранее мы писали, что в Мексике туристка пытались спасти своего сына от акулы, но погибла сама.