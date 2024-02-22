В Кремле ответили Байдену на его высказывания о Путине

В России считают высказывания американского президента США Джо Байдена о Владимире Путине «хамскими» и «огромным позором» для США. Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг, 22 февраля.

«Как пресс-секретарь российского президента я могу сказать, что подобные хамские заявления из уст главы государства США вряд ли способны каким-то образом поразить главу другого государства, тем более президента Путина. Но это огромный позор для самой страны, я имею в виду для Соединенных Штатов Америки», — сказал Песков.

По его мнению, Байдену «стыдно должно быть» за такую лексику и поведение «в стиле голливудского ковбоя».

Дмитрий Песков считает, что Путин не обижал Байдена, и предложил его советникам сделать подборку высказываний президента РФ об американском коллеге.

Напомним, Байден назвал Путина «помешанным сукиным сыном».