Орбан продолжает наезжать на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает жестко наезжать на Украину. Его слова, которые прозвучали на закрытом заседании партии «Фидес», цитирует издание Magyar Nemzet.

В публикации сказано, что глава правительства подчеркнул необходимость перемен в Брюсселе.

Сообщается: «Война не заканчивается, Европа несет все более тяжелый груз, потому что в США финансовая поддержка Украины сокращается из-за споров вокруг президентских выборов».

Чиновник считает: «У поддержки украинцев огромная политическая цена. По всей Европе восстают фермеры, и постепенно никто не верит в победу украинцев».

Кроме этого информируется, что Виктор Орбан считает, что международная обстановка в нынешнем году может сильно измениться по итогам выборов в Европарламент и президентских выборов в США.

Ранее Орбан подсчитал, во сколько обойдется ЕС членство Украины.