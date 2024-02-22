В Киевской области выявлено бешенство

В Тараще на Киевщине обнаружили и подтвердили бешенство у домашнего пса. В городском совете заявили об организации вакцинации для кошек и собак, призывая всех жителей присоединиться, чтобы не допустить распространения болезни. Об этом говорится на официальной Facebook-странице Таращанского городского совета.

«Внимание, жители общины! В результате выявления заболевания бешенством собаки домашней в городе Тараща по улице Довженко, введены меры по профилактике. Будет проводиться прививка собак и кошек против бешенства в городе Тараща и во всех населенных пунктах нашего общества», — отмечается в сообщении.

Напомним, на Львовщине введен карантин из-за бешеной собаки.