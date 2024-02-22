Медведев грязно оскорбил Байдена

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев взялся защищать президента страны Владимира Путина. Произошло это после того, как глава американского государства Джо Байден назвал того «помешанным сукиным сыном».

Чиновник разместил гневный пост в социальной сети Х, где, в свою очередь, грязно оскорбил президента США.

От написал: «В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Джо Байдена, которые уже впали в маразм и готовы начать войну против России».

Ранее Байден назвал Путина «помешанным сукиным сыном».