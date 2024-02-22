Глава МИД Италии сделал неоднозначное заявление по поводу поддержки Украины

Вице-премьер Италии и глава МИД страны Антонио Таяни сделал неоднозначное заявление по поводу поддержки Украины. Произошло это в парламенте на совместном заседании комиссии по иностранных делам обеих его палат.

Так, по его словам, будущее соглашение по безопасности не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки.

Чиновник сказал: «Наше соглашение, как и подписанные Германией, Великобританией и Францией, не будет юридически обязывающим».

Отмечается: «Из текста не вытекают никакие международно-правовые или финансовые обязательства. Не предусматривается автоматических гарантий политической или военной поддержки».

Он также заявил: «Проект соглашения подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, ее пути к европейской интеграции, а также содержит осуждение российской агрессии».

Итальянец подчеркнул: «Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, также обеспечивается экономическая помощь, усилия по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важной инфраструктуры».

Резюмируется: «Центральный элемент представляют процедуры консультаций и сотрудничества, чтобы помочь Украине создать свою национальную способность в области обороны, чтобы обеспечить свою оборону в средне- и долгосрочной перспективе».

Ранее мы писали, что премьер Италии хочет посетить Киев – названы предположительные сроки визита.