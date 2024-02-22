Глава ВОЗ сделал жуткое заявление по поводу ситуации в Секторе Газа

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сделал резонансное заявление по поводу ситуации в Секторе Газа, который продолжает нещадно бомбит Израиль. Произошло это на брифинге в Женеве.

Он сказал: «На более широком уровне Сектор Газа превратился в зону смерти».

Чиновник отметил: «Большая часть территории была разрушена, более 29 тысяч человек погибли, еще многие числятся пропавшими без вести, предположительно погибшими, и многие, многие другие получили ранения».

По его словам, с начала обострения конфликта резко возрос уровень острого недоедания: с менее чем 1% до более чем 15% в некоторых районах, что подвергает риску еще больше жизней.

Резюмируется: «Ситуация в области здравоохранения и гуманитарная ситуация в Газе являются бесчеловечными и продолжают ухудшаться».

Ранее мы писали, что Израиль восстал против генсека ООН.