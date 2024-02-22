Столтенберг объяснил, смогут ли украинские пилоты на F-16 бить по территории РФ

В соответствии с международным правом Украина может наносить удары с F-16 по военным целям на территории России, однако этот вопрос будут решать страны, поставляющие украинским Вооруженным силам авиацию. Об этом в среду, 21 февраля, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Голос Америки.

Столтенберг добавил, что «у разных союзников — несколько разная политика по этому вопросу».

«Но в целом... это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям — российским военным целям за пределами Украины. Это международное право», — подчеркнул генсек НАТО.

Говоря об отправке истребителей в Украину, Столтенберг подчеркнул, что союзники будут прислушиваться к специалистам, чтобы определить готовность F-16 к отправке.

«Невозможно точно сказать, когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 были там как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет тем сильнее и лучше, чем более обучены и подготовлены будут пилоты. И не только они, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии», — сказал Столтенберг.

Напомним, СМИ узнали, когда Украина получит первые F-16.