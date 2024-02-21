Проблемы с электричеством в Украине сохраняются: где самая непростая ситуация

На среду, 21 февраля, в Украине сохраняются проблемы с электричеством. О текущей ситуации поведали в «Укрэнерго».

Так, по разным причинам, среди которых – боевые действий, без света остаются жители 358 населенных пунктов.

Известно, что были зафиксированы новые повреждения в сетях облэнерго Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской областей.

Без электричества остаются 42,2 тысячи потребителей в 77 населенных пунктах Донецкой области, 3,6 тысячи в 61 населенном пункте Сумской области, 25,8 тысяч в 45 населенных пунктах Херсонской области, 15,5 тысяч в Харьковской области, а также 1 119 в 18 населенных пунктах Черниговской области.

Кроме этого информируется, что в Херсоне из-за боевых действий отключено 3 406 точек учета.

Сейчас уточняются последствия ночных обстрелов города.

Сказано о том, что ремонтные бригады восстановили поврежденное вражескими обстрелами электрооборудование и вернули электричество 1 589 потребителям в трех прифронтовых населенных пунктах Запорожской области, обесточенным более года.

Также энергетики устранили повреждения в электросетях, вызванные накануне боевыми действиями, и возобновили энергоснабжение 4 192 домовладений в 13 прифронтовых населенных пунктах этой области.

Уточняется, что в Донецкой области за прошлые сутки ремонтные бригады запитали 2,5 тысячи абонентов в четырех населенных пунктах, в Харьковской это 2,7 тысячи потребителей, ранее выключавшихся из-за боевых действий.

В Николаевской области причиной отключения оборудования одной из подстанций и кратковременного обесточивания 9 867 бытовых и 1 057 юридических потребителей стал попавший на выключатель присоединения кот.

Газовики возобновили газоснабжение более четырехсот домов в четырех селах Купянского района Харьковской области, отключенных из-за ударов России. Ремонтно-восстановительные работы на газовых сетях продолжаются.

Резюмируется, что на сегодняшнее утро ЗАЭС из-за обстрелов россиян осталась только на одной линии электропитания, восстановление поврежденной линии зависит от ситуации с безопасностью.

Ранее энергетики обнадежили украинцев.