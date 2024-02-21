Лавров оценил перспективы отношений РФ и Запада

В Москве не видят перспективы нормализации отношений с США и Евросоюзом в ближайшей перспективе. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете Globo, которое цитируют российские СМИ в среду, 21 февраля.

«Россия рассматривается правящей элитой США, независимо от партийной принадлежности, как противник и угроза. Бывший президент за четыре года пребывания в Белом доме ничего не сделал для улучшения российско-американских отношений», — заявил Лавров в ответ на вопрос, имеет ли Москва «более подходящего кандидата» на предстоящих президентских выборах в США.

По его словам, российская сторона «не питает иллюзий», и в Москве не ожидают, что «антироссийский курс США изменится в ближайшей перспективе».

«Готовы работать с любым лидером, которому проявит доверие американский народ. Нам важна не фигура политического деятеля, а то, какую политику он проводит по отношению к России», — отметил министр.

Отвечая на вопрос, как он видит будущее отношений России со странами ЕС, и возможна ли их нормализация в ближайшем будущем, Лавров отметил, что «вражду с Россией страны Евросоюза навязали себе сами».

«Им и решать, что делать с этим выбором. Учитывая настроение Брюсселя нанести нам „стратегическое поражение“, говорить о перспективах возобновления отношений не приходится», — констатировал глава МИД РФ.

По его словам, «если государства Европы откажутся от русофобского курса, выдвинут реалистические идеи о новых принципах отношений, мы их изучим».

«Будем определяться исходя из наших национальных интересов», — резюмировал Лавров.

Напомним, глава МИД Чехии назвал Лаврова «клоуном».