Буданов объяснил, как может изменится ситуация на фронте после Авдеевки

Взятие Россией восточноукраинского города Авдеевка — это самый явный признак изменения динамики полномасштабной войны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает The Wall Street Journal.

Он признал, что украинские силы, превосходящие по численности и вооружению, находятся в тяжелом положении.

«Но у России тоже есть проблемы», — заявил Буданов.

По его словам, профессиональная армия России была в значительной степени уничтожена в первый год вторжения в Украину, поэтому сейчас она бросает в самоубийственные атаки необученных призывников.

Буданов отметил, что Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может произвести, и хотя в прошлом году на вооружение поступили сотни танков, большинство из них были старыми моделями, снятыми с хранения и отремонтированными, а новых было всего 178.

Он подчеркнул, что в последние недели ракетные удары по украинским городам прекратились, поскольку российские поставки закончились.

В результате, по словам Буданова, России будет трудно достичь своей главной стратегической цели — захватить все восточные районы Донецкой и Луганской областей в этом году.

«У них нет сил», — заявил Буданов.

Западные чиновники и аналитики рассматривают мнение Буданова как оптимальный сценарий для Украины в этом году. Если Украина сможет вести грамотную оборону, ослабляя российские силы и одновременно восстанавливая свои собственные, то в 2025 году она сможет начать новое контрнаступление на ослабленного противника.

Напомним, в СНБО рассказали, могут ли россияне снова пойти на Киев.