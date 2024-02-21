В СНБО рассказали, могут ли россияне снова пойти на Киев

У россиян сейчас не те возможности, которые были в феврале 2022 года, поэтому осуществить наступление на Киев они не смогут. Об этом во вторник, 20 февраля, в интервью Наталье Мосейчук на YouTube заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

«Не будет такого, что они будут здесь господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти два года войны мы выбили им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года», — заявил. Данилов.

Также он отметил, что россияне вынуждены обращаться в Иран и КНДР за оружием, потому что сами производить его не способны.

«Если бы они были способны, они бы не обращались в КНДР или Иран», — сказал секретарь СНБО.

Напомним, РФ на лето может планировать большое наступление. В том числе на Киев и Харьков.