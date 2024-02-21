Маск рассказал, как поживает первый пациент с имплантом Neuralink в мозге

Американский миллиардер Илон Маск поведал, как поживает первый пациент, в мозг которого вживили имплант его компании Neuralink. Слова бизнесмена цитирует Reuters.

Так, он сказал: «Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился».

Толстосум добавил: «Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая».

Илон Маск добавил, что сейчас Neuralink тестирует нажатия на кнопку мыши.

Ранее американец рассказывал о том, что Neuralink называется Telepathy (Телепатия), и дает человеку возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

Ранее Маск рассказал, что его компания Neuralink внедрила имплант в мозг человека.