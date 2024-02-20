В больнице Одесской области умер крошечный ребенок

Громкое ЧП произошло в Белгороде-Днестровском районе Одесской области. О нем пишет издание «Думская».

Сообщается, что в местной районной больнице умерла четырехлетняя девочка.

Известно, что ребенка 2019-го года рождения утром воскресенья, 18 февраля, родители привезли в районную больницу.

Информируется о том, что реанимационные меры не принесли результатов, врачи констатировали смерть малышки.

Выяснилось, что эта семья проживает в селе Приморское Белгород-Днестровского района.

Папа ребенка поведал, что несколько дней у нее была высокая температура, которую родители пытались сбить самостоятельно.

Установлено, что у девочки были одновременно менингококковая инфекция и острая респираторно-вирусная инфекция неуточненной этиологии.

Резюмируется, что Болезнь развивалась очень быстро, а летальность в этих случаях составляет 75%.

Ранее на Ровенщине женщина умерла в стоматологическом кабинете.