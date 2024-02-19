В одном из российских поселков волки съели десятки собак

Необычное ЧП произошло в России. О нем пишут местные СМИ.

Сообщается, что волки буквально терроризируют поселок Рыболы в Карелии.

Тут хищники нападают на домашних животных.

Их жертвами стали как минимум двадцать пять собак.

Люди говорят, что волки пробираются прямо во дворы частных домов.

Информируется, что сюда были вызваны охотоведы.

Двух волков удалось ликвидировать, остальных отловить пока не смогли. Как утверждают местные жители, отогнанные волки вернулись.

К борьбе с хищниками хотят привлечь полицию.

Ранее волки-мутанты из Чернобыля развили устойчивость в раку.