Зеленский обвинил Путина в смерти Навального

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный, умерший сегодня, 16 февраля, очевидно, был убит диктатором Владимиром Путиным, как и тысячи других истерзанных. Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом 16 февраля.

«Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других затерзанных, истерзанных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы он сохранил свои позиции», — отметил Зеленский.

В свою очередь, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смерть Алексея Навального свидетельствует о том, что в России каждый, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность.

«Мы думаем о том, каково его жене, детям, друзьям, последователям. Это не может не повергнуть в ужас, однако это признак того, каким образом изменилась Россия. К сожалению, эти изменения начались очень и очень давно, и эта страна отстранилась от демократии. То, чем она представляется, уже давно не демократия», — заявил он.

В то же время Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России занимается выяснением причин смерти оппозиционера Алексея Навального. Но никакие отдельные поручения для этого не требуются. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

«В соответствии со всеми действующими правилами ФСИН занимается всеми проверками, выяснениями, то есть не требуется поручений, потому что по этому поводу есть определенный свод правил, которым ФСИН руководствуется», — сказал он журналистам.

Также он не смог подтвердить, что у Навального мог оторваться тромб, как об этом сообщили в СМИ.

«Я не знаю. Это должны медики выяснить», — заявил он и добавил, что о смерти Навального сообщили президенту РФ Владимиру Путину.

Отвечая на вопрос, кто сообщил о смерти Навального, Песков сказал: «Из Москвы было сообщено».

В свою очередь команда Навального сообщила, что несмотря на сообщения ФСИН о смерти Навального, «никаких подтверждений этого пока нет».

А адвокат Навального Леонид Соловьев сообщил, что последний раз посещал своего клиента 14 февраля и тогда с ним было все нормально.

Напомним, в российские исправительной колонии умер Алексей Навальный.