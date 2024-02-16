Байден поручил провести переговоры с РФ по вопросу ядерного оружия в космосе

Президент США Джо Байден поручил своей Администрации провести переговоры с Российской Федерацией по вопросу возможного испытания ядерного оружия в космосе. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

По его словам, угроза национальной безопасности США, о которой ранее сообщалось в СМИ, это возможные испытания ядерного оружия Россией в космосе.

«Мы не говорим об оружии, которое может быть использовано для нападения на людей или для физического уничтожения здесь, на земле», — сказал Кирби.

В то же время, президент Байден поручил наладить дипломатическое взаимодействие с Россией и другими союзниками. Кирби заметил, что США и союзники всерьез относятся к угрозе от РФ.

«Мы очень серьезно относимся к этой потенциальной угрозе. Разведка США «испытывает серьезные опасения относительно широкого рассекречивания этих разведывательных данных», — заявил он.

Он считает, что новое антиспутниковое оружие РФ может повлиять на землю.

Кроме этого Кирби заявил, что Белый дом удивлен решением главы комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера раскрыть разведывательные данные публично.

Напомним, у Байдена заявили о серьезной «угрозе нацбезопасности» США.