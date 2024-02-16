Россия завербовала десятки тысяч наемников из Африки и Азии для войны в Украине, — ЦНС

Россияне продолжают вербовать наемников из разных стран для войны против Украины. На стороне армии РФ уже воюют десятки тысяч граждан Азии и Африки. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как сообщается, на территории России продолжается подготовка наемников-иностранцев, которые в дальнейшем отправляются на территорию Украины. Россияне обещают им зарплату от 2 до 4 тысяч долларов, однако фактически платят несколько сотен долларов обеспечения.

Российские спецслужбы активно вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран средней Азии. В основном оккупанты используют их для штурма украинских позиций.

Напомним, Россия завербовала на войну в Украине 15 тысяч граждан Непала.