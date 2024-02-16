Известный американский производитель спортивной одежды Nike готовится к массовому сокращению сотрудников. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ компании.

Информируется: «В четверг Nike заявила, что сократит штат сотрудников примерно на 2%, или более чем на 1 600 человек, в попытке сократить расходы».

Ожидается, что сокращения начнутся уже сегодня, а второй этап завершится к концу квартала.

Кроме этого цитируются слова гендиректора компании Джона Донахью, который сказал, что компания использует свои ресурсы для увеличения инвестиций в такие категории, как одежда для бега, женская одежда и бренд Jordan.

Справка :

Компания Nike Inc. является один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Она была основана в 1964-м году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон).

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