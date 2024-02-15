В Японии впервые с конца 2018-го года зафиксирована рецессия экономики

У Японии возникли проблемы. Местная экономика по итогам четвертого квартала 2023-го года вошла в рецессию, что произошло впервые с конца 2018-го года.

Это признают местные власти.

Сообщается, что спад реального ВВП, очищенного от сезонности, в октябре-декабре составил 0,1% в квартальном выражении, а в июле-сентябре – 0,8%.

Информируется, что Япония вступила в рецессию – первую с третьего-четвертого кварталов 2018 года.

Кроме этого периоды рецессии в японской экономике фиксировались в 2001-м, 2008-2009-х и 2012-м годах.

Стоит пояснить, что технической рецессией называют спад ВВП два квартала подряд. Зачастую это случается по причине сокращения потребления населения и государства и, в результате, снижения продаж и спроса на рабочую силу в связанных отраслях.

Добавим, что Япония по итогам прошлого года уступила Германии место третьей по величине экономики в мире, когда ее номинальный ВВП в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии было 4,46 триллиона.

Ранее Япония серьезно помогла Украине финансами.