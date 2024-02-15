Силы ПВО уничтожили половину ракет, выпущенных оккупантами по Украине этой ночью

Сегодня, 15 февраля, российские войска нанесли массированный комбинированный ракетный удар по Украине. Сообщалось о ряде взрывов в Киеве, Днепре, Львове и других городах.

Силы и средства Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожили 13 российских ракет из 26 запущенных. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

«Ночью 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования — Калибр, баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59», — говорится в сообщении.

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

— 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Т-95МС (Энгельс);

— 6 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (Воронежская);

— 2 крылатые ракеты Калибр (Новороссийск — РФ);

— 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ВОТ Запорожской обл., Курская обл. — РФ);

— 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. — РФ).

Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 13 ракет разных типов:

— 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

— 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23;

— 2 крылатые ракеты Калибр;

— 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 399 090 солдат.