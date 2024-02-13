Житель Полтавщины получил 18 повесток... Но на службу так и не попал

В Полтавской области мужчина получил 18 повесток, но избежал мобилизации, хотя он был признан годным к службе в армии. Об этом начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сообщил во время брифинга, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что мужчина в период с июня по ноябрь 2023 года получил 18 повесток и 16 раз приходил в ТЦК, однако из-за его здоровья военные части отказывались брать его на службу. При этом в последние разы его в воинские части отвозил лично подполковник, но каждый раз его заворачивали назад, и поэтому последние две повестки он решил проигнорировать. За это суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и приговорил к четырем годам лишения свободы, но обвиняемый свою вину признал и раскаялся, поэтому суд смягчил ему приговор и назначил два года испытательного срока.

«Указывал на беспорядок в системе ТЦК, утверждал, что в его военном билете, который хранится у работников ТЦК, не отражена вся информация по его учету, а работники ТЦК постоянно исправляют в нем даты вместо внесения действительной информации. Все приведенное повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он действительно не явился по повесткам», — говорится в материалах суда.

В ТЦК сообщили о своей версии событий. Истомин рассказал, что мужчина был признан годным к военной службе, направлялся в учебные центры, а в учебных центрах отказывались брать его на обучение.

«Там психолог, медик, который осматривает прибывших людей. Когда говорят, что ТЦК гребут всех: „хромых“, больных... В учебном центре отбирают, нельзя привезти кого бы то ни было и запихнуть в учебный центр. Там есть свой отбор. И гражданин там общается без присутствия представителя ТЦК, то есть, что он там говорил, мы не знаем. Возможно, корчил эпилепсию, возможно, говорил, что у него давление постоянно высокое. Но в целом, согласно действующему законодательству, он пригоден к военной службе. Было только решение, что учебный центр отказывается его принимать. Поэтому он получал повестку на следующую дату», — рассказал представитель ТЦК.

Напомним, в Минобороны объяснили, почему вручают повестки в публичных местах.