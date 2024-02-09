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Новости > Такер Карлсон попал в базу «Миротворца»

Такер Карлсон попал в базу «Миротворца»

Агата Кловская
09.02.24 14:46
128
Такер Карлсон попал в базу «Миротворца»

Экс-ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон, приехавший в РФ для записи интервью с российским президентом Владимиром Путиным, внесен в базу «Миротворец». Основанием для включения стало его участие в информационной войне против Украины на стороне государства-агрессора. Об этом свидетельствует соответствующая запись на сайте «Миротворца».

Пропагандист туда попал за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины» и «манипуляцию общественно значимой информацией».

На сайте отмечается, что Карлсон был внесен в список еще 8 июня 2023 года — через два дня после подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.

«В июне 2023 года дебютировал на Twitter с 10-минутным видеороликом с записанным из дома и зачитанным по телесуфлеру монологом, в котором возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину, обижал украинского президента, ссылался на теории сговора о 11 сентября (теракт 11 сентября 2001 года в США) и Джеффри Эпштейна (американский миллиардер, неоднократно обвинявшийся в сексуальных преступлениях за связь с несовершеннолетними девушками и совершивший в 2019 году самоубийство в тюрьме)», — отмечают в «Миротворце».

Напомним, Владимир Путин дал двухчасовое интервью американскому «журналисту» Такеру Карлсону. Он традиционно повторил ряд фейков о нашей стране и захватнической войне.

Тэги: Миротворец, Такер Карлсон

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