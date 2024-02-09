Сырский озвучил новые задачи, которые стоят перед Украиной

В повестке дня перед Украиной стоят новые задачи. Лишь постоянное усовершенствование методов ведения боевых действий позволит добиться успеха. Об этом сообщает Telegram-канал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

Как рассказал Сырский, сегодня перед Украиной на повестке дня стоят новые задачи, в частности:

— четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от наших союзников;

— быстрое и рациональное распределение необходимого для боевых действий остается основной задачей военной логистики;

— жизнь и здоровье военнослужащих является главной ценностью армии. Соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения, а также подготовки личного состава остается как никогда актуальным;

— внедрение новых технических решений и масштабирование успешного опыта, как, например, применение беспилотных систем, современных средств радиоэлектронной борьбы является одним из будущих векторов построения победы.

«Именно квалификация личного состава органов военного управления является решающей для разработки и успешной реализации замыслов и планов», — пояснил главнокомандующий ВСУ.

«Только изменения и постоянное совершенствование средств и методов ведения боевых действий позволит достичь успеха на этом пути. И, безусловно, надежный тыл является одной из главных составляющих общего успеха в войне», — отметил Сырский.

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