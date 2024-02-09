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Новости > Названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности

Названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности

Александр Панько
09.02.24 14:54
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Названа еще одна причина повышать свой уровень физической активности

Эксперты из Южного медицинского университета в Китае поведали о пользе высокого еженедельного уровня физической активности. Появились данные их отчета.

По их словам, такой образ жизни снижает риск заболеваний почек при сахарном диабете, избыточном весе и ожирении.

В проведенном китайцами исследовании приняли участие 1 746 человек с лишним весом, ожирением или диабетом, средний возраст которых составил 58 лет.

Были собраны данные о состоянии здоровья добровольцев, которых попросили сообщить о том, сколько времени в неделю они проводят в движении.

Сказано о том, что уровни умеренной и интенсивной физической активности измерялись в начале эксперимента, а потом через год, четыре года и восемь лет с помощью специальных трекеров – устройств, отслеживающих положение объекта в пространстве.

Ученые информируют, что двенадцать лет наблюдений примерно у трети испытуемых (567 человек) начало прогрессировать хроническое заболевание почек (ухудшение их фильтрационной функции, то есть способности выводить отходы жизнедеятельности и лишнюю воду с мочой до 60 и менее мл в минуту).

Выяснилось, что у людей, которые занимались физическими упражнениями умеренной и высокой интенсивности от 329 до 469 минут еженедельно, был значительно снижен риск прогрессирования хронической болезни почек по сравнению с теми, кто занимался менее 220 минут.

Сообщается, что увеличение еженедельного количества времени подвижности примерно на час (63 минуты) в течение первых четырех лет исследования было связано со снижением аналогичного риска на 33%.

Известно, что активность любой интенсивность может принести пользу организму.

Китайцы посоветовали взрослым людям с избыточным весом, ожирением и сахарным диабетом второго типа ежедневно уделять чуть более часа (67 минут) активности умеренной интенсивности в виде быстрой ходьбы, езды на велосипеде, бега трусцой или плавания, чтобы снизить риск прогрессирования хронического заболевания почек.

Ранее стало известно, как изменяется температура тела при депрессии.

Тэги: ученые, здоровье, мир

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