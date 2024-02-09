Американцы создали уникальные бинты: в чем их особенность

Ученые из Корнельского университета в США создали уникальные бинты. Стало известно, в чем их особенность.

Поясняется, что был обнаружен способ использовать антиоксидантные и антибактериальные свойства листьев хны для создания бинтов, ускоряющих регенерацию.

Говорится о том, что хлопчатобумажная марля это один из наиболее распространенных материалов для изготовления повязок для ран, так как хлопок легкодоступнен и удобен.

Впрочем, подчеркивается, что он не способствует заживлению ран и не обладает способностью уничтожать патогенные бактерии.

В своей работе американцы использовали лавсон (lawsone), красно-оранжевое соединение, содержащееся в листьях хны, для усовершенствования традиционных хлопчатобумажных бинтов путем создания особого нановолоконного покрытия.

Дело в том, что лавсон обладает антиоксидантными, противовоспалительными и противомикробными свойствами.

Новинка показала способность быстро и эффективно уничтожать бактерии E. coli (кишечную палочку) и staph (род бактерий семейства Стафилококков).

Резюмируется, что наложение инновационных повязок будет особенно полезно при хронических травмах, восприимчивых к проникновению инфекций, к которым относятся диабетические язвы и ожоги.

Ранее был озвучен новый фактор, повышающий риск инсульта.