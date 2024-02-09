Ученые поведали о небывалой пользе никотиновой кислоты

Исследователи из государственной больницы Дуньин в Китае поведали о пользе ниацина (никотиновой кислоты). Появились данные их отчета.

В нем говорится, что его употребление с едой снижает риск развития хронической обструктивной болезни легких.

Поясняется, что это прогрессирующее угрожающее жизни заболевание легких, которое характеризуется воспалением дыхательных путей и обструкцией (отеком) бронхов.

Уточняется, что всего в данном исследовании приняли участие 7 055 человек, 243 из которых страдали этой болезнью.

Эксперты зарегистрировали демографические данные о поле, возрасте, индексе массы тела добровольцев.

Кроме этого, ученые собрали информацию о пищевых привычках людей, которая была получена в ходе двух опросников, проведенных с интервалом в три-десять дней. Ответы отражали уровни употребления ниацина (никотиновой кислоты), а также количество калорий и алкоголя.

Выяснилось, что люди, сообщившие о большем количестве употребляемого с пищей ниацина, были повержены значительно более низкому риску развития ХОБЛ.

Сказано, что ниацин, также известный как витамин В3 или никотиновая кислота, содержится в различных пищевых продуктах, включая мясо, рыбу и орехи. Никотиновая кислота участвует в регуляции метаболизма, восстановлении ДНК и функционировании нервной системы.

Резюмируется, что защитные свойства ниацина проявлялись у добровольцев разного возраста, расы, уровней кровяного давления и сахара в крови. Это связано со смягчением окислительного стресса (повреждения клеток в результате окисления) при ХОБЛ и уменьшением воспаления в дыхательных путях.

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