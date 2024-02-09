Жертвами войны в Украине стали уже 523 ребенка

В Украине продолжается война. Ее жертвами, увы, становятся дети.

Актуальные на пятницу, 9 февраля, цифры приводит Офис генерального прокурора.

Сказано, что жертвами боевых действий 523 ребенка.

При этом 1 218 несовершеннолетних получили различные ранения.

Подчеркивается, что данные цифры не окончательные, так как продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадало в Донецкой (509), Харьковской (328), Херсонской (146), Киевской (130), Днепропетровской (111), Николаевской (101), Запорожской (100), Черниговской (72) и Луганской (67) областях.

Накануне, в четверг, 8 февраля, в результате обстрела Селидово Донецкой области был ранен семилетний мальчик.

Ранее Шольц назвал шаги для скорейшего завершения войны в Украине.