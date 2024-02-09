Стало известно, какие болезни может спровоцировать курение вейпов

Курение вейпов может спровоцировать ряд заболеваний. Об этом говорят исследователи из университета Виттен-Хердеке в Германии.

Появились данные их отчета, который был основан на результатах шестисот предыдущих научных работ на тему влияния традиционных и электронных сигарет на здоровье.

Ученые поведали, что курение электронных сигарет связано с восемью заболеваниями легких — астмой, хронической обструктивной болезнью легких, бронхитом, несколькими формами пневмонии и облитерирующим бронхиолитом – тяжелым респираторным заболеванием, обусловленным стойкой прогрессирующей воспалительной или фиброзной обструкцией бронхиол.

Поясняется, что хроническое обструктивное болезнь легких представляет собой распространенное заболевание легких, при котором движение воздуха в дыхательных путях и дыхание затруднены.

При этом, подчеркивается, что некоторые из этих состояний в крайних случаях могут привести к летальному исходу.

Выяснилось, что вейпы содержат меньше никотина, чем обычные сигареты, что может сделать их менее вызывающими привыкание и, следовательно, менее вредными, поскольку курящие потенциально будут использовать их реже.

Ранее ученые заявили о новой опасности вейпов.