Шольц назвал шаги для скорейшего завершения войны в Украине

Западные союзники должны сделать четыре шага для того, чтобы война в Украине как можно скорее закончилась. Об этом написал канцлер Германии Олаф Шольц в авторской колонке The Wall Street Journal, опубликованной накануне его визита в США.

Так, он считает, что первым шагом, который должен стать главным, является предоставление дальнейшей финансовой и военной поддержки Украине. В этом контексте он упомянул недавнее решение Совета ЕС выделить нашему государству 50 млрд евро в течение четырех лет. Канцлер призвал своих коллег в Европе принять необходимые бюджетные решения.

«Как и США, и другие страны, Германия готова предоставить Киеву долгосрочные обязательства и договоренности в сфере безопасности, чтобы Украина могла сдерживать и защищать себя от будущих российских атак. Будучи высокоразвитой промышленной страной и будущим членом ЕС, Украина сможет удерживать хорошо оснащенную современную армию, если ей удастся отразить агрессию России. Такая перспектива повышает безопасность всех нас», — написал канцлер в колонке под названием Победа России в Украине поставила бы под угрозу всех нас.

Во-вторых, Запад должен продолжать двигаться в стратегическом ключе с обеих сторон Атлантики, считает Шольц.

«Путин пытается подорвать наше единство и настроить наших граждан против поддержки Украины», — подчеркнул он.

По его словам, другие страны по всему миру внимательно следят за тем, можно ли использовать эти разногласия в своих интересах и смогут ли развернуться кампании по дезинформации.

«Мы должны доказать, что они ошибаются, убедив граждан по обе стороны Атлантики в том, что победа России сделает мир гораздо более опасным. Она также приведет к перенапряжению наших бюджетов и поставит под угрозу свободу и процветание каждого из нас», — считает канцлер.

Он заверил, что Запад будет противостоять любым попыткам втянуть НАТО в войну с Россией.

«В-третьих, мы не видим себя в состоянии войны с Россией и не стремимся к конфронтации с ней. Мы будем противостоять каким бы то ни было попыткам втянуть Организацию Североатлантического договора в агрессивную войну России против Украины», — заявил Шольц.

В-четвертых, по его словам, коллективное сдерживание и оборона НАТО должны быть надежными.

«Чем быстрее Путин поймет, что мы в этом деле надолго, тем быстрее закончится война в Украине. Единственный способ, которым мы можем способствовать установлению крепкого мира, — это наша поддержка, единство и решительность. Мы должны поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — резюмировал канцлер ФРГ.

Напомним, в этом году Германия подготовит еще 10 тысяч украинских военных.