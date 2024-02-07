Ученые рассказали о пользе рисования для непоседливых детей

Эксперты из университета Суррея в Великобритании выяснили кое-что интересное. Появились данные их отчета.

Исследователи узнали, что развитая мелкая моторика связана с меньшим количеством поведенческих проблем у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.

Сообщается, что в данном исследовании приняли участие более девяти тысяч детей, которых попросили выполнить несколько заданий, предполагающих задействование навыков мелкой моторики.

Так, малыши рисовали, играли в кубики и делали простые поделки из бумаги.

Подобные тестирования проводились несколько раз до момента достижения детьми школьного возраста – в два, три и четыре года.

Сказано о том, что в подростковом возрасте испытуемые прошли другие специализированные тесты, направленные на оценку интенсивности симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности, который проявляется трудностями с концентрацией внимания и импульсивностью.

Ученые говорят, что унаследованная склонность к СДВГ была связана с низкими навыками мелкой моторики у дошкольников.

Указывается на то, что хорошо развитая мелкая моторика коррелировала с меньшим количеством связанных с СДВГ поведенческих проблем в детстве и подростковом возрасте.

Резюмируется, что рисование, игра в кубики, складывание конструктора и выполнение аппликаций из бумаги могут положительно повлиять на поведение и способность детей с СДВГ к обучению.

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