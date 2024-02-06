ГП под руководством Жумадилова имеют безумные комиссионные на тендерах для ВСУ: речь может идти о 400 млн

Новая схема закупок у Минобороны позволила людям министра Умерова получать очень щедрые комиссионные, пишет экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко. При этом проблемы отрасли не сдвинулись с места.

«После отставки Алексея Резникова за реформы взялся Рустем Умеров. Он привел с собой команду, один из членов которой — Арсен Жумадилов — отвечает за реформу тылового обеспечения и закупки оружия ВСУ», — объясняет эксперт.

Реформа заключалась, во-первых, в создании двух новых государственных предприятий («Агентство закупок в сфере обороны» и «Государственный оператор тыла»), которые должны были заменить Департамент госзакупок МО. Во-вторых, Жумадилов планировал разделить товарную и сервисную составляющую и внедрить схему, согласно которой закупка продуктов питания и их доставка в воинские части относилась бы к компетенции различных юридических лиц.

Но «2 февраля состоялся тендер в системе ПроЗорро. И стало известно, что никакие реформы не состоялись, ведь в тот день продукты питания были закуплены по старой схеме — никакого разделения на сервисную и товарную составляющую. Более того, была увеличена стоимость комплекта продуктов питания с чуть более 120 до 139,38 грн. При общей сумме тендера на 7 млрд такое увеличение составило 1,5 млрд», — информирует Гаврилечко.

Рост расходов не случаен, ведь предусмотрено, что бюджет госпредприятий, созданных Жумадиловым, будет наполняться путем получения премии по каждой закупке МО — в размере 0,4%. С учетом того, что в прошлом году бюджет МО на закупки для нужд тыла составил 100 миллиардов гривен, речь идет о 400 миллионах.

В итоге Жумадилов и его люди «заинтересованы не в экономии государственных денег, а в большем их расходовании, потому что чем больше тратит МО, тем больше ГП получают денег на свои счета, заключает Гаврилечко.

Эксперт добавляет: „Агентство закупок в сфере обороны“ за короткое время своего существования объявило закупки на общую сумму 59,726 млрд гривен. Завершены процедуры закупок и подписаны договоры на сумму 19,235 млрд грн, из которых на содержание Агентства израсходовано те же 0,4%, что составляет 76,94 млн грн. И это всего за несколько месяцев!».

Кроме того, стало известно, на что именно ДП Жумадилова тратит такие легкие и безумные деньги. К примеру, его ведомство заказало себе два телевизора за почти 86 тыс. грн. Все это происходит в то время, акцентирует Гаврилечко, когда граждане отдают последнее, чтобы обеспечить армию всем необходимым.