Президент Грузии заявила о новой гибридной войне со стороны России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с годовым отчетом в парламенте, заявила, что Россия продолжает вести гибридную войну против Грузии, используя все инструменты. Об этом сообщает проект «Радио Свобода» под названием «Эхо Кавказа».

«Россия не смогла сломать Украину, вдобавок, она не смогла взорвать единство и солидарность Европы и даже укрепила ее. Несмотря на неудачу, или из-за нее, Россия начала новую гибридную войну против Грузии, для которой она использует все формы и оружие», — отметила Зурабишвили.

По ее словам, план России «по превращению Очамчирского порта в военную базу ставит целью перенос противостояния на Черное море».

«На наши территориальные воды, тем самым она создает угрозу стратегической перспективе Черного моря», — продолжила она.

Зурабишвили рассказала об «объявлении мобилизации на оккупированных территориях», а также «шагах, совершенных в направлении аннексии».

По ее словам, там продолжаются «постоянные устрашения, преследования, похищения и убийства» местных жителей.

В октябре в Грузии пройдут парламентские выборы, после которых нового президента изберет коллегия избирателей.

Напомним, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что он покидает свой пост и уходит в отставку.