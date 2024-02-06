На Виннитчине от взрыва гранаты погиб мужчина

В Жмеринском районе Винницкой области из-за взрыва гранаты погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Трагедия произошла 6 февраля около 2.00 на территории Барской территориальной общины.

Сообщается, что 40-летний мужчина пришел к своему 27-летнему знакомому и принес предмет, похожий на гранату. Во время застолья гость решил показать хозяину боеприпас. Раздался взрыв.

Травмированный хозяин дома находится в больнице, а гость, принесший опасный предмет, погиб.

Полиция устанавливает, какой именно боеприпас взорвался, и выясняет источник его происхождения.

Напомним, во Львовской области люди подорвались на гранате.