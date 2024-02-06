Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Виннитчине от взрыва гранаты погиб мужчина

На Виннитчине от взрыва гранаты погиб мужчина

Александр Панько
06.02.24 16:16
143
На Виннитчине от взрыва гранаты погиб мужчина

В Жмеринском районе Винницкой области из-за взрыва гранаты погиб мужчина, еще один мужчина получил ранения. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

Трагедия произошла 6 февраля около 2.00 на территории Барской территориальной общины.

Сообщается, что 40-летний мужчина пришел к своему 27-летнему знакомому и принес предмет, похожий на гранату. Во время застолья гость решил показать хозяину боеприпас. Раздался взрыв.

Травмированный хозяин дома находится в больнице, а гость, принесший опасный предмет, погиб.

Полиция устанавливает, какой именно боеприпас взорвался, и выясняет источник его происхождения.

Напомним, во Львовской области люди подорвались на гранате.

Тэги: взрыв, граната, Винницкая область

Комментарии

Статьи

04.02.24 15:07

Топ-6 мультфильмов, которые стоит посмотреть подросткам

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Александр Конотопский из Ajax Systems до сих пор зарабатывает деньги в России
02.02.24 15:51

Александр Конотопский из Ajax Systems до сих пор зарабатывает деньги в России

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Обнародовано подробное видео секретной дачи Путина в Карелии
Магнитные бури на февраль 2024
Магнитные бури на февраль 2024
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Динозавры спали как курицы? Палеонтолог ответил на вопросы о древних гигантах
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.02.24 16:56

Президент Грузии заявила о новой гибридной войне со стороны России

06.02.24 16:46

Финны поведали о пользе бега

06.02.24 16:25

Ученые заявили, что счастье не зависит от денег

06.02.24 16:14

ГП под руководством Жумадилова имеют безумные комиссионные на тендерах для ВСУ: речь может идти о 400 млн

06.02.24 15:43

За месяц в Украине зафиксировано 42 случая субварианта COVID-19 «Дженни»

06.02.24 15:37

Непогода в США больно ударила по местным майнерам

06.02.24 15:22

В Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей

06.02.24 15:15

В Киеве растет заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей

06.02.24 14:52

На Житомирщине от отравления угарным газом погибли семь человек

06.02.24 14:14

Депутаты еще на три месяца продлили военное положение и мобилизацию в Украине

06.02.24 11:16

В ЕК назвали дату первого транша по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро

06.02.24 09:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 390 580 солдат

06.02.24 09:33

В Киев прибыл Жозеп Боррель

05.02.24 21:43

У короля Чарльза III диагностировали рак. Сбылось коронационное пророчество?

05.02.24 18:08

Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного

05.02.24 15:57

Наев анонсировал поступление в Украину самолетов F-16 с ракетами на 300-500 км

05.02.24 15:43

В винницких школах продлили дистанционное обучение

05.02.24 11:52

Зеленский предлагает продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине

05.02.24 11:18

Россия может остаться без военной техники через погода, — Forbes

31.01.24 00:01

Ученые узнали о ночных кошмарах кое-что новое

31.01.24 08:33

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 385 230 солдат

31.01.24 15:36

Samsung Electronics: чистая прибыль гиганта рухнула в прошлом году

01.02.24 11:42

Украинцы продолжают массово умирать от коронавируса и гриппа

02.02.24 11:58

Украинским автомобилистам поведали, как изменятся цены на топливо в этом году

01.02.24 11:15

Американцы предрекли отставку Залужного в ближайшие дни

31.01.24 00:29

Британский терапевт поведал, как снизить кровяное давление без лекарств

01.02.24 11:34

НБУ существенно снизил продажу валюты в январе

31.01.24 14:29

Стало известно о небывалой пользе лосося

01.02.24 09:55

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 386 230 солдат

Фото и Видео
В Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей
В Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей
В Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей
В Индии эпично взорвался пиротехнический завод – погибло немало людей
На Житомирщине от отравления угарным газом погибли семь человек
На Житомирщине от отравления угарным газом погибли семь человек
Лукас Окампос: появилось видео, как испанский болельщик засунул палец в задний проход известному аргентинскому футболисту
Лукас Окампос: появилось видео, как испанский болельщик засунул палец в задний проход известному аргентинскому футболисту
Байден снова «ляпнул» откровенную глупость на митинге
Байден снова «ляпнул» откровенную глупость на митинге
У короля Чарльза III диагностировали рак. Сбылось коронационное пророчество?
У короля Чарльза III диагностировали рак. Сбылось коронационное пророчество?
Собиратель душ (2024): трейлер и дата выхода нового хоррора
Собиратель душ (2024): трейлер и дата выхода нового хоррора
Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного
Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного
Киллер Майк: известного рэпера арестовали прямо на церемонии «Грэмми»
Киллер Майк: известного рэпера арестовали прямо на церемонии «Грэмми»
Жуткие лесные пожары в Чили унесли более сотни жизней
Жуткие лесные пожары в Чили унесли более сотни жизней
Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении»
Стало известно, кто представит Украину на «Евровидении»
fraza.com
Новости блогосферы
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз
24.12.23 18:17

Запахло очень большими деньгами

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.