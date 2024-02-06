За месяц в Украине зафиксировано 42 случая субварианта COVID-19 «Дженни»

В Украине за январь выявлено 42 случая заболевания новым субвариантом COVID-19 «Дженни». Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Данный субвариант коронавируса зафиксирован в 12 областях. Больше всего случаев в Сумской (восемь), Киевской (четыре в области и столько же в столице) и Львовской (шесть) областях.

В Черкасской области выявлено пять случаев, в Житомирской и Хмельницкой — по четыре, в Волынской — два.

В Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой, Ровенской и Черниговской областях выявлено по одному случаю заболевания.

Как сообщается, 8 из 42 заболевших нуждались в госпитализации в медицинские учреждения. Только один человек имел две прививки против COVID-19.

Напомним, стало известно о негативном влиянии коронавируса на качество сна.