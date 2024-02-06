Депутаты еще на три месяца продлили военное положение и мобилизацию в Украине

Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Этот правовой режим будет действовать как минимум до 13 мая 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал нардепа от фракции «Голос» Ярослава Железняка.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект № 10456 о продлении военного положения, а также № 10457 о продлении срока проведения общей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

Действие этого особого режима продлили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.

Решение о продлении действия военного положения поддержали 335 парламентариев. За продление мобилизации проголосовали 323 нардепа.

Далее поставить подпись должен президент Владимир Зеленский.

Напомним, Накануне Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине.