Бой Усика и Фьюри сорвался из-за травмы

Поединок между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не состоится 17 февраля. Причиной называется травма, полученная британским боксером.

Об этом сообщает iFL TV. По данным источника, во время спарринга в пятницу, Фьюри получил серьезное повреждение, из-за которого британцу нанесли швы.

Эту информацию уже подтвердили многие журналисты. Среди них есть авторитетный инсайдер Майкл Бенсон.

«Бой Тайсона Фьюри против Александра Усика перенесен. Он не состоится 17 февраля, поскольку сегодня Фьюри получил рассечение в спарринге», — написал он в социальной сети Х.