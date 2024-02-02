Иран уверяет, что израильские шпионы «орудуют» в 28 странах мира

Министерство информации (разведки) Ирана рассказало о шпионской сети Израиля. Агенты якобы действуют в 28 странах мира.

Информируется: «В ходе крупнейшей совместной разведывательной и контрразведывательной операции против разведорганизаций Израиля была получена уникальная и беспрецедентная информация, и немедленно началось расследование».

Сказано: «Одним из крупнейших достижений стало выявление десятков шпионов, а также террористических элементов, связанных с Израилем, в 28 странах мира в Азии, Африки и Европе».

Говорится о том, что несколько шпионов было выявлено в Тегеране и ряде других провинций страны, они находятся под постоянным наблюдением служб безопасности.

Сообщается, что был выявлен ряд шпионов-иранцев, работающих на Израиль и проживающих за рубежом, относительно них решение будет принято в зависимости от ситуации и уровня отношений министерства разведки Ирана со спецслужбами стран, где проживают эти агенты.

Ранее Израиль восстал против генсека ООН.