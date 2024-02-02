С начала года украинцы бросились массово скупать валюту

В минувшем январе украинцы массово скупали валюту. Об этом информирует НБУ.

Сообщается, что с начала года население нашей страны продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,282 миллиарда долларов в эквиваленте, а купило при этом ее на 2,386 миллиарда долларов.

Таким образом, чистая покупка валюты составила 1,103 миллиарда долларов.

Уточняется также, что объем покупки валюты увеличился по сравнению с декабрем 2023-го года на 7,5%.

Сообщается, что в прошлом месяце украинцы купили рекордный за одиннадцать лет объем валюты. Так, в ноябре 2012-го года было куплено 1,523 миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что НБУ существенно снизил продажу валюты в январе.