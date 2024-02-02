Евросовет назвал условия выделения денег Украине

Европейский совет принял постановление о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы с учетом помощи Украине в 50 млрд евро и определил условия выделения этих денег. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

В документе указано, что на основе ежегодного отчета Еврокомиссии о реализации фонда для Украины Европейский совет будет ежегодно обсуждать реализацию средств фонда для предоставления рекомендаций.

«При необходимости через два года Европейский совет поручит комиссии внести предложение о пересмотре в контексте нового долгосрочного бюджета», — говорится в постановлении.

При этом отмечено, что «предварительным условием помощи Украине в рамках фонда должно быть то, что Украина продолжит поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему, а также верховенство закона, гарантировать уважение прав человека, в том числе и прав лиц, принадлежащих к меньшинствам».

Также во время реализации этого фонда Еврокомиссия и Украина «должны принять все соответствующие меры по защите финансовых интересов Союза, в том числе по предотвращению, выявлению и исправлению фактов мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и других нарушений».

Напомним, Украина таки получит 50 миллиардов евро от ЕС.