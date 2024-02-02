Зеленский обратился к ЕС касательно поставок снарядов

В этом году Европа должна продемонстрировать надежность и эффективность решений. ЕС не должен проигрывать в глобальной конкуренции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Евросовету.

«Особенно сейчас, в этом году, важно и решающе продемонстрировать полную надежность Европы и эффективность ее решений. Российская агрессия против Европы, инициированная Москвой на европейском фронте, теперь подкреплена еще одним российским сообщником, а именно артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами из Северной Кореи», — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия терроризирует украинские города иранскими «Шахедами», разрушающими гражданскую инфраструктуру. Теперь вдобавок к этому Россия получили снаряды от Северной Кореи.

Как отметил президент, разведка подтверждает, что Россия получит от Пхеньяна миллион артиллерийских снарядов.

«В то же время, к сожалению, реализация европейского плана по поставкам Украине миллиона артиллерийских снарядов затягивается. И это тоже сигнал глобальной конкуренции, в которой Европа не может позволить себе проиграть», — заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский отреагировал на решение ЕС о €50 млрд для Украины.