Война в Украине: ситуация на фронтах на 31 января

В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 31 января.

За минувшие сутки произошло 88 боевых столкновений.

Всего Россия нанесла 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершил 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Увы, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые частные и многоквартирные дома, школа и другая гражданская инфраструктура.

Ночью россияне нанесли очередной удар, применив 20 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО были уничтожены 14 вражеских дронов.

К сожалению, авиационным ударам подверглись: Леонивка Черниговской области; Поповка Сумской области; Устиновка Харьковской области; Новоегоровка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Колодязи, Клещеевка, Константиновка, Александрополь, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Новомихайловка, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области; Малая Токмачка, Роботино, Орехов Запорожской области; Качкаровка, Красный Маяк, Тягинка Херсонской области.

Так, под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

Информируется, что на Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски ВСУ на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Сказано, что на Купянском направлении украинские военные отбили 5 атак противника у Синьковки Харьковской области.

Отмечается, что на Лиманском направлении ВСУ отбили 7 атак противника в районах Тернов и Ямполовки Донецкой области.

Говорится, что на Бахмутском направлении украинские военные отбили 6 атак россиян возле Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

Также на Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские военные стойко держат оборону, нанося россиянам значительные потери. Украинские военные за прошлые сутки отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

Кроме этого, на Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать россиян неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 16 атак.

Украинцам поведали, что на Шахтерском и Запорожском направлениях Россия наступательных (штурмовых) действий не вела.

Военные уточнили, что на Херсонском направлении ВСУ в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За минувшие сутки Россия совершила 15 безуспешных штурмовых действий.

Добавим, что украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах россиян.

Резюмируется, что подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 9 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции России.

Ранее Столтенберг призвал НАТО и ЕС активизироваться и предоставить больше финансирования Украине.