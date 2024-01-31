В Раду внесен обновленный вариант законопроекта о мобилизации: основные положения

В Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации. Основные нововведения нового законопроекта о мобилизации следующие:

◾️ Призывной возраст снижен до 25 лет,

◾️ Ограничения для уклоняющихся от мобилизации могут быть введены только через суд, а не напрямую со стороны ТЦК. Речь идёт об аресте банковских счетов, ограничении прав на вождение и т.д.,

◾️ Военнообязанные должны регистрировать электронный кабинет призывника, в котором он сможет обновлять актуальную информацию о себе,

◾️ В электронный кабинет могут приходить повестки,

◾️ Срочная служба отменяется, вводится базовая военная подготовка.

Также, в случае принятия нового законопроекта о мобилизации все находящиеся в Украине военнообязанные должны будут явиться в ТЦК для уточнения данных в течение 60 дней со дня опубликования закона (уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие военно-учетные данные). Если они в Украине — обязаны прийти в ТЦК, если за границей — сообщить по электронной почте или позвонить в ТЦК.

Граждане Украины от 18 до 60 лет обязаны будут иметь при себе военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции. Об этом говорится в новом законопроекте о мобилизации. Также в нем говорится, что во время проверки документов представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото-, видео- фиксацию процесса и использовать технические устройства с доступом к Единому реестру призывников.

Согласно новому законопроекту о мобилизации любые консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет, будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов. Оформление внутреннего и загранпаспорта — при условии наличия военно-учетных документов.

По новому закону о мобилизации руководителей больниц хотят обязать отчитываться в ТЦК о пребывании на стационаре лиц 18-25 лет. О поступлении таких людей на лечение, по новому законопроекту, нужно будет сообщать в течении трёх дней.