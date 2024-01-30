Камила Валиева: российскую фигуристку дисквалифицировали на несколько лет

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На Луганщине ВСУ уничтожили вражеский истребитель Су-34

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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 383 180 солдат