Обнаружена связь между коронавирусом и снижением когнитивных способностей

Эксперты из Оксфордского университета в Великобритании узнали о коронавирусе кое-что новое. Появились данные их отчета.

Так, оказалось, что более половины людей с затяжным течением болезни страдают от стойкого снижения когнитивных способностей.

Поясняется, что затяжной коронавирус характеризуется длительным, более двенадцати недель, сохранением неприятных патологических симптомов, возникающих после перенесенной коронавирусной инфекции. Они могут включать в себя постоянную усталость, апатию, затуманенность сознания, головную боль, непроходящий кашель и боль в груди.

При этом постковидный синдром у каждого пациента может иметь разную продолжительность.

Всего в исследовании британцев приняли участие 194 человека, у 119 из которых был диагностирован затяжной коронавирус.

Кроме этого в обработку данных были включены данные 75 здоровых добровольцев.

Добровольцы прошли два теста на когнитивные функции, в том числе тест на простое время реакции, который предполагает использование клавиши пробела для реагирования на визуальные сигналы, подаваемые монитором.

Уточняется, что оцценка скорости и точности реакции позволяет судить об уровне определенных когнитивных навыков.

Выяснилось, что в сравнении со здоровой контрольной группой пациенты с длительным коронавирусом реагировали на стимулы на 0,49 секунды медленнее.

Люди с постковидным синдромом хуже справились с тестами на оценку когнитивных способостей.

В то же время, сообщают специалисты, некоторые пациенты с длительным коронавирусом с более низкими результатами теста сообщили об ухудшении своего психического здоровья, проблемах со сном и появлении симптомов депрессии.

Информируется, что люди с длительным коронавирусом и нормальной скоростью реакции на стимулы отметили, что чувствовали себя уставшими после завершения теста.

Указывается на то, что у людей, перенесших заразу без длительных негативных последствий для организма, не было проблем с прохождением теста.

Было установлено, что ухудшение когнитивных способностей наблюдается у 53% пациентов с длительным коронавирусом.

Эксперты поведали, что со временем повышения умственной работоспособности не происходит. Механизмы, лежащие в основе таких результатов, еще предстоит изучить. Необходимы дополнительные исследования, включающие всестороннюю нейропсихологическую оценку более широкой и разнообразной когорты пациентов.

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