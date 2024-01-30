На Ровенщине водитель жестоко избил полицейского. Ему грозит до 5 лет тюрьмы

Во время комендантского часа в Ровенской области водитель иномарки избил сотрудника полиции. За совершенное мужчине грозит до 5 лет за решеткой. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

«Вчера, 29 января, около двух ночи в Остроге агрессивный 54-летний мужчина нанес работнику сектора реагирования патрульной полиции ОП № 3 (город Острог) телесные повреждения. Злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания», — отмечают в ведомстве.

Как информируют в полиции, во время патрулирования в комендантский час на одной из улиц города патрульный экипаж обнаружил автомобиль «Volkswagen Golf».

«Однако водитель законное требование об остановке проигнорировал и добавил скорость, проигнорировав на перекрестке знак о проезде без остановки запрещен», — говорится в сообщении.

После удачной остановки нарушителя оказалось, что 54-летний житель Хмельницкой области имел признаки алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения осмотра.

Когда один из инспекторов составлял админматериалы, нарушитель начал нецензурно выражаться в адрес другого полицейского и дергать его за форменную одежду.

«Потом агрессивный дебошир нанес телесные повреждения инспектору — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и осаждение», — информируют в пресс-службе полиции.

Мужчину задержали за совершенное. Согласно выводам медосмотра, он был в состоянии алкогольного опьянения.

По факту нападения на полицейского начато досудебное расследование. Кроме того, на нарушителя составили 6 админматериалов за нарушение ПДД. 54-летнему мужчине сообщили о подозрении за совершенное. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигуранту грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, во Львове пьяный водитель избил патрульных и помочился на их автомобиль.