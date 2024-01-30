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Новости > Боррель о войне в Украине: Мы не видим света в конце тоннеля

Боррель о войне в Украине: Мы не видим света в конце тоннеля

Александр Панько
30.01.24 10:51
142
Боррель о войне в Украине: Мы не видим света в конце тоннеля

Несмотря на существенные санкции Европейского союза против России, значительно ослабившие ее военную машину, война против Украины продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте растет. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель на транспортном инвестиционном форуме ЕС — Центральная Азия.

По его словам, война России против Украины стала ярким упоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН. Это самый лучший способ обеспечить мир и безопасность в мире.

«Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения в мир, где „сила имеет право“ и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке», — отметил Боррель.

Он подчеркнул, что для защиты этих принципов ЕС ввел существенные санкции против России, значительно ослабившие ее военную машину.

«Но все равно они там, а война продолжается. И если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля», — добавил высокий представитель ЕС.

Боррель отметил, что для того, чтобы антироссийские санкции были эффективными, нужно полное сотрудничество партнеров.

«Мы внимательно следим за торговлей между нами, между странами Центральной Азии, с ними и Россией. Мы пытаемся проанализировать, какие именно механизмы позволяют обходить санкции. Мы должны усилить наше сотрудничество по этому поводу», — подчеркнул глава евродипломатии.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 384 140 солдат.

Тэги: Жозеп Боррель, война в Украине

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