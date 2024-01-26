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Новости > Названа актуальная численность населения России

Названа актуальная численность населения России

Агата Кловская
26.01.24 16:30
134
Названа актуальная численность населения России

Росстат озвучил численность населения России на 1 января этого года. Уверяется, что она составила 146 миллионов 203 тысячи 613 человек.

Известно, что городское население составило почти 109,6 миллиона человек, а сельское это почти 36,6 миллиона человек.

Стоит подчеркнуть, что в этих данных не бралось во внимание население оккупированных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Однако, при этом, было учтено население аннексированного Крыма.

Добавим, что год назад, 1 января 2023-го года, население России составляло 146 миллионов 447 тысяч 424 человека.

Ранее была озвучена актуальная численность населения нашей планеты.

Тэги: Россия, мир, население

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